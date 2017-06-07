Исследователи США считают, что российские хакеры взломали новостные агентства Катара и распространили фальшивые новости, которые привели к ухудшению отношений между ближайшими союзниками Вашингтона в Персидском заливе. Об этом пишет CNN со ссылкой на официальные лица США.

Чтобы проверить взлом и помочь Катару исследовать инцидент, ФБР направила в Доху группу специалистов.

Американская разведка и правоохранительные органы выразили свое беспокойство по поводу того, что за взломом стоят те же лица, которые «вмешались» в президентские выборы в 2016 году. В последние месяцы, по словам источника, технология использования фальшивых новостей использовалась на фоне выборов во Франции, в Германии и других странах.

CNN пишет, что 23 мая на страницах катарского информагентства появились слова, приписываемые эмиру Аль Тани. Согласно цитате главы государства, которая «казалась дружественной в отношении Ирана и Израиля и ставила под сомнение то, сможет ли президент Дональд Трамп продержаться на своем посту».

Позднее министр иностранных дел Катара Мухаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани подтвердил CNN, что что сайт был взломан.

«Вся информация, которая была распространена, основана на дезинформации. и мы думаем, что весь кризис основан на дезинформации. Он начался с фейковых новосте, вклинился в наше национальное информационное агентство, которое было взломано, что было доказано ФБР», – отметил министр.

5 июня сразу семь государств прервали дипломатические отношения с Катаром. О прекращении сотрудничества заявили власти Египта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Йемена, Бахрейна, Ливии и Мальдив. 6 июня о разрыве дипотношений объявила Мавритания. Главы стран обусловили свое решение стремлением защититься от терроризма и экстремизма.

За сообщениями о разрыве отношений последовала новость, что Катар выплатил террористическим группировкам $1 млрд. В Катаре пояснили это необходимостью «выкупа» за освобождение членов королевской семьи, которые попали в заложники к боевикам во время охоты в Ираке. Также выплаты позволили освободить 50 военных, схваченных «джихадистами» в Сирии.