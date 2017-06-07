Владелец Rambler & Co Александр Мамут запустит в России букмекерскую онлайн-платформу bwin.ru в партнерстве с одноименной австрийской игорной компанией. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исполнительного директора по развитию Rambler & Co Дмитрия Сергеева.

Платформа будет работать в России по лицензии компании bwin.party. При этом сама компания предоставит лишь технологическую платформу и бренд. Российская сторона вложит в проект около €10 млн в год в течение нескольких лет.

Планируется, что сайт вместе с мобильным приложением будут запущены через несколько месяцев. По данным LiveSport.Ru, онлайн-платформа может начать принимать ставки в России уже к Кубку Конфедераций, который пройдет летом 2017 года. Ожидается, что платформа начнет приносить прибыль спустя три года после запуска.

Сергеев рассказал, что основными генераторами трафика на новый сайт станут посетители Lenta.ru, «Газета.Ru» с их спортивными разделами, «Чемпионат.com» и «Рамблер.Спорт». Он подчеркнул, что это первый раз, когда крупный иностранный букмекер легально выходит на российский рынок.

Слова Сергеева подтвердил сооснователь «Лиги ставок» Юрий Красовский. Он рассказал, что легальный рынок онлайн-ставок в России появился менее года назад. Первой запустившей такой сайт стала компания «Лига ставок».