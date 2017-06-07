Сервис такси Uber уволил более 20 человек по результатам расследования дела, связанного с притеснениями в компании. Об этом пишет Bloomberg.

Расследование проводила компания Perkins Coie LLP, которая рассмотрела 215 претензий, в том числе обвинения в домогательствах и дискриминации. При этом в отношение 100 из претензий не было принято никаких действий; 57 других претензий рассматриваются до сих пор.

Источник рассказал, что среди уволенных были и руководители высшего звена. Семь других сотрудников получили предупреждения.

В марте из компании уволился ее президент Джефф Джоунс. Источники рассказывали, что уход Джоунса был связан в том числе с обвинениями в сексизме и сексуальных домогательствах в отношении сотрудников компании.

Отношение клиентов к Uber стало ухудшаться после того, как сервис повысил тарифы во время протестов против миграционного указа Дональда Трампа. Пользователи, выступающие против политики Трампа, также были недовольны тем, что гендиректор компании Трэвис Каланик состоял в консультативном совете бизнеса при президенте.

Усугубила ситуацию жалоба одной из сотрудниц компании на сексуальные домогательства со стороны ее начальника. Пользователи в соцсетях призывали отказаться от Uber в пользу его конкурента Lyft, появился хэштег #DeleteUber («удалите Uber»).