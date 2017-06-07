Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева вошел в пятерку наибольших производителей сахара в России, пишут «Ведомости».

В 2016 году компания увеличила производство сахара в 3 раза, достигнув отметки 270 тысяч тонн. Об этом «Ведомостям» рассказал ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов.

Гендиректор Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева Евгений Хворостина подтвердил приведенные цифры. По его словам, за последний год компания увеличивала перерабатывающие мощности уже имевшихся у нее предприятий, а также приобретала новые сахарные заводы, в том числе в состав агрокомплекса вошли Тихорецкий и Павловский сахарные заводы.

Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева создан в 1993 году отцом министра сельского хозяйства и бывшего губернатора края Александра Ткачева. Предприятие, акционером которого числится брат Ткачева Алексей, считается одним из крупнейших в Краснодарском крае.

В апреле агрохолдинг вошел в число крупнейших по стране, заняв четвертое место. За год предприятию удалось расширить свои территории до 640 тысяч гектаров.