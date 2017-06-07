Сотрудники Центра противодействия экстремизму задержали координатора Хабаровского штаба Навального Алексея Ворсина. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Позднее активист написал о том, что его задержали на основании части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия).

Днем 6 июня Ворсина вызывали в полицию из-за нарушений при организации антикоррупционного митинга 12 июня, писал «Хабаров.today».

«31 мая 2017г. в УМВД России по г. Хабаровску поступила информация по факту проведения Вами агитации среди граждан за принятие участия в публичном мероприятии, которое состоится 12.06.2017. Данное публичное мероприятие не согласовано с органами местного самоуправления», – было написано в приглашении, отправленном Ворсину.

При этом акция в Хабаровске согласована с мэрией города еще 31 мая. Сам Ворсин не входит в число ее организаторов.