Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что в иске к АФК «Система» Владимира Евтушенкова не было ничего личного. Об этом пишет газета Financial Times.

«Я не мог не защищать интересов своих акционеров. И я сделал это правильно. Я пошел в суд», – рассказал Сечин.

Газета пишет, что ранее сразу несколько инвесторов высказали предположения о наличии конфликта между миллиардерами. Другие считают, что это проверка, насколько президент России Владимир Путин поддерживает Сечина.

2 июня глава «Роснефти» заявил о возможности мирового соглашения с «Системой». Также пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что нефтяная госкомпания пока не планирует подавать дополнительные иски к «Системе»

«Роснефть» и «Башнефть» подали иск к «Системе» 2 мая, потребовав возместить убытки «Башнефти» после ее реорганизации в 2014 году. Сумма иска изначально составляла 106,6 млрд рублей, но 24 мая была увеличена до 170,6 млрд рублей. В «Системе» сочли иск незаконным и необоснованным, а новые требования «Роснефти» назвали чем-то «из области ненаучной фантастики».

«Башнефть» с 2009 года принадлежала «Системе», но в 2014 году суд установил, что ее прежние владельцы (власти Башкирии) не имели права продавать компанию без одобрения федеральных властей. «Башнефть» национализировали, а в 2016 году ее приватизировала «Роснефть» за 329,7 млрд рублей.