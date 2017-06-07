Бывший глава казахстанского банка БТА Мухтар Аблязов заочно осужден в Казахстане на 20 лет, передает «Интерфакс».

Согласно приговору суда, Аблязова приговорили к конфискации имущества и штрафу на 300 МРП (месячный расчетный показатель, равный в Казахстане 312,84$). Также его лишили права заниматься профессиональной деятельностью в банковской сфере сроком на три года.

Суд также вынес приговор сообщникам Аблязова. Председатель правления банка Садуакас Мамеш и председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов приговорены к 5 годам лишения свободы условно каждый. Директор банка по кредитованию Кайрат Садыков приговорен к 15-ти годам колонии.

БТА-банк был признан банкротом в 2009 году, Аблязов скрывался в Лондоне, затем во Франции, где был задержан в 2013 году.

Россия неоднократно обращалась во Францию с просьбой об экстрадиции бывшего главы БТА-банка. С подобной просьбой также обращались Казахстан и Украина. Власти Казахстана обвиняют Аблязова в хищении $6 млрд, Россия считает его причастным к мошенничеству на $5 млрд, Украина – на $400 млн.

В октябре 2015 года французский премьер-министр Мануэль Вальс дал согласие на экстрадицию банкира, но уже в декабре государственный совет Франции отменил это решение. Позднее банкир был отпущен на свободу.

В России в рамках расследования дела БТА-банка в 2014 году был задержан сооснователь движения «Русские», националист Александр Белов (настоящая фамилия Поткин). Его обвиняют в нарушении статьи 174 УК РФ (легализация денежных средств).