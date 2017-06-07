Правительство РФ одобрило подготовленные Минстроем поправки к закону об отходах, которые разрешают россиянам продавать вторсырье переработчикам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции документы из правительства.

Как пояснил газете соавтор законопроекта депутат Владимир Панов, поправки выводят из-под регулирования физлиц в плане обращения с отходами.

Это, сказал Панов, позволит гражданам напрямую заключать договоры с транспортировщиками и переработчиками вторсырья.

По словам замглавы Минстроя Андрея Чибиса, подготовленные изменения обеспечат «исполнение приоритета госполитики в мусорной сфере – максимальное использование вторсырья», пишет «Коммерсантъ».

Кроме того, уточняет газета, поправки Минстроя предполагают льготные тарифы за раздельный сбор мусора.