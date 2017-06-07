Tesla показала первое изображение разрабатываемого электрического кроссовера Model Y. Об этом пишет The Verge.

Это полностью электрический автомобиль, уточняет издание. The Verge напоминает, что основатель Tesla Илон Маск впервые упомянул Model Y в твиттере в октябре 2015 года, но затем удалил твит.

По словам Маска, Model Y будет создаваться на «новой платформе» и новом заводе, добавляет CNBC. По мнению основателя Tesla, спрос на кроссовер превзойдет спрос на Model 3.

Model Y компания намерена выпустить в 2019 году, Model 3, уточняет CNN, начнут поставлять не раньше 2018 года. Предзаказ на Tesla Model 3 был открыт больше года назад, напоминает телеканал.