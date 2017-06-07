В здании парламента Ирана произошел инцидент со стрельбой, передает Reuters со ссылкой на иранские агентства Mehr и Fars.

Reuters уточняет, что не смогло подтвердить эту информацию из независимых источников.

Как передает агентство Tasnim, в результате стрельбы ранены два человека, напавших, по данным агентства, трое. AP пишет, что ранен охранник парламента. По информации Tasnim, в здании могут быть заложники.