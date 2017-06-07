Генерал МВД Алексей Лаушкин признался в передаче $800 тысяч экс-начальнику управления «Т» антикоррупционного управления МВД Дмитрию Захарченко от владельца ресторана La Maree. Об этом сказано в материалах дела, которые изучило РИА Новости.

Владелец ресторана Меди Дусс ранее сообщил, что Захарченко потребовал у него $5 млн за решение вопросов, связанных с бизнесом. Посредником в переговорах выступил Лаушкин, который снизил сумму до $800 тысяч.

Генерал подтвердил эту информацию. Согласно показаниям, он получил сумму в «громоздком пакете» и затем через посредника передал Дмитрию Захарченко.

@widget type=post-embed id=74019

Захарченко вину в получении денег не признал. Он заверил, что сообщил бы в службу безопасности МВД, если бы знал о намерении Лаушкина получить деньги от Дусса.

О том, что Захарченко заподозрили в получении $800 тысяч стало известно в середине мая. По версии следствия, ему также дали взятку дисконтной картой ресторана La Maree. При этом адвокат Захарченко пояснял, что карта была оформлена на Лаушкина, а пользовались ей «разные люди».

Как пишет ТАСС, отец Захарченко – Виктор Захарченко – решил вернуть деньги банку «Московское ипотечное агентство», которые он получал в качестве зарплаты. Его обвиняют в организации растраты (часть 5 статьи 33 и статьи 160 УК РФ) и растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). По версии следствия, его взяли на работу в банк без должного опыта и образования, чем причинили ущерб финансовой организации на 4 млн рублей.

Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. Его обвиняют в получении взятки (статья 290 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ) и воспрепятствовании предварительному следствию (статья 294 УК РФ).

При обыске у Захарченко нашли валюту на 8,5 млрд рублей, он отказался объяснить происхождение денег. По версии следствия, эти деньги он и его коллеги в МВД получили за покровительство связанных с РЖД компаний.