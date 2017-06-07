В атаке на парламент Ирана погибли семь человек, передает Reuters со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

Tasnim, в свою очередь, ссылается на источники, уточняет Reuters. Ранее сообщалось об одном погибшем, точное число пострадавших неизвестно. Как передает AFP, один из напавших на парламент подорвал себя.

Иранские агентства сообщили о нападении на парламент страны и на мавзолей Хомейни утром 7 июня. По данным СМИ, один из атаковавших мавзолей взорвал себя. Как позднее сообщили в эфире иранского телевидения, второй смертник также взорвал себя около мавзолея.

Press TV передает, что участник нападения на мемориал принял цианид. Как пишет Tasnim, в районе мавзолея задержаны двое предполагаемых участников атаки, агентство не уточняет, о каком именно нападении идет речь.

Агентство ИРИ со ссылкой на власти Тегерана передает, что один из нападавших на мавзолей был убит силовиками, один покончил с собой, остальных задержали.

Глава Министерства национальной безопасности Махмуд Алави сообщил, что спецслужбы предотвратили третью атаку, передает Reuters со ссылкой на иранское национальное телевидение.

Агентство Fars ранее писало, что ответственность за атаки взяло на себя «Исламское государство». Позднее из заметки упоминание ИГИЛ убрали.

Как уточняет Fars, сообщения о причастности ИГИЛ также были удалены из материалов других арабских СМИ. По словам главы иранской разведки, за атакой стоят участники террористических группировок, передает Reuters.