Госпремию РФ в науке присудили Николаю Шакуре и Рашиду Сюняеву за создание теории падения вещества на черные дыры (аккреционные диски).

Об этом сообщил помощник президента РФ Андрей Фурсенко, передает РИА Новости.

Шакура и Сюняев опубликовали исследование об аккреционных дисках черных дыр в 1973 году.

Как пишет Astronet, оно стало самым цитируемым в мировой теоретической астрофизике – 5870 ссылок согласно информационной системе NASA.