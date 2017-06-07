Госпремию РФ в науке присудили Николаю Шакуре и Рашиду Сюняеву за создание теории падения вещества на черные дыры (аккреционные диски).
Об этом сообщил помощник президента РФ Андрей Фурсенко, передает РИА Новости.
Шакура и Сюняев опубликовали исследование об аккреционных дисках черных дыр в 1973 году.
Как пишет Astronet, оно стало самым цитируемым в мировой теоретической астрофизике – 5870 ссылок согласно информационной системе NASA.
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