«Исламское государство» взяло на себя ответственность за атаку на парламент Ирана и нападение на мавзолей аятоллы Хомейни. Об этом сообщает SITE Intelligence Group.

Ранее агентство Fars писало, что ответственность за атаку на себя взяло «Исламское государство», но позднее упоминания террористической организации из заметки удалили.

В результате атаки погибли как минимум семь человек, число пострадавших неизвестно.

О нападении на парламент страны и на мавзолей аятоллы Хомейни стало известно ранее 7 июня. Иранские СМИ также сообщали, что один из нападавших подорвал себя около парламента, а два других около мавзолея.

По данным ИРИ, двоих нападавших убили силовики, а остальных задержали. Глава Министерства национальной безопасности Махмуд Алави заявил, что им удалось предотвратить третью атаку.