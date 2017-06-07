В Москве задержали вылет самолета с участниками совещания по авиапрому, которое планирует провести в Ульяновске премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего делами президента РФ Елену Крылову.

Она рассказала, что самолет Специального летного отряда (СЛО) «Россия» Ту-214 задержали из-за технической неисправности, сейчас борт готов к вылету.

«Обеспечение безопасности – приоритетная задача Специального летного отряда, поэтому всегда самолеты проходят тщательный предрейсовый осмотр, и даже в случае обнаружения деталей, которые непосредственно не влияют на полет, они подлежат замене», – сказала Крылова.

На борту также находятся генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев, замминистра транспорта РФ Валерий Окулов, руководитель Росавиации Александр Нерадько и журналисты.

В конце апреля самолет Ту-214 с министром культуры Владимиром Мединским и журналистами не смог вылететь из Омска из-за сработавшей аварийной сигнализации.

Заметка дополняется.