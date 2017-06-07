Совет Федерации рекомендовал Минюсту и ФСБ «изучить вопрос» о приравнивании к иностранным агентам россиян, которые получают деньги от других государств.

Об этом говорится в проекте рекомендаций к парламентским слушаниям в Софете Федерации, передает ТАСС.

Генпрокурор России Юрий Чайка во время слушаний предложил расширить критерии, которые позволяют включать организации в список иностранных агентов, передает «Интерфакс». Такими критериями он предложил считать причинение вреда экономическим и внешнеполитическим интересам России.

Как пишет РБК, в проекте сенаторов также отмечается влияние западных организаций на российские СМИ. Те якобы организовывают образовательные программы для обмена опыта с американскими и европейскими СМИ. По мнению сенаторов, российских журналистов учат пользоваться интернет-сервисами и социальными сетями, чтобы «активизировать протестный потенциал».

@widget type=post-embed id=83640

Ранее в Совете Федерации объявили о планах создать комиссию по противодействию «вмешательству во внутренние дела России».

Закон об НКО – иностранных агентах приняли в 2012 году. Для признания организации иностранным агентом она должна получать иностранное финансирование и заниматься политической деятельностью. Минюст самостоятельно определяет, что именно считается политической деятельностью.

За пять лет иностранными агентами в России признали «Левада-центр», «Мемориал», просветительский фонд Дмитрия Зимина «Династия» и информационно-аналитический центр «Сова».