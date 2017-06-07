Национальный фонд «Интеллектуальное развитие» (работает под брендом «Иннопрактика») 22 мая зарегистрировал дочернюю компанию «Национальная ассоциация трансфера технологий».

Директором ассоциации стал Егор Шпицын – бывший помощник председателя и пресс-секретарь Суда по интеллектуальным правам. Вторым учредителем ассоциации стал Федеральный институт промышленной собственности – структура при Роспатенте, обрабатывающая патентные заявки.

Директор «Иннопрактики» – Катерина Тихонова, которая, по данным Reuters, приходится дочерью президенту Владимиру Путину. Сам Путин не подтверждал и не опровергал это утверждение.

Как именно будет работать ассоциация и о каких технологиях идет речь, пока неясно. Шпицын отказался комментировать эти вопросы. Под трансфером технологий обычно понимается передача прав на результаты интеллектуальной деятельность и интеллектуальную собственность.

«НАТТ призвана объединить участников рынка трансфера технологий для повышения эффективности их взаимодействия, развития компетенций и навыков участников технологического трансфера путем обмена лучшими практиками и внедрения профессиональных, в том числе международных, стандартов, а также в целях содействия совершенствованию законодательной и нормативной базы», – говорится в ответе на запрос Republic от имени члена правления ассоциации и руководителя департамента по работе с интеллектуальной собственностью «Иннопрактики» Алексея Одинокова.

Он добавил, что новая организация будет заниматься правовым обеспечением трансфера технологий, подготовкой кадров, информационным обеспечением и так далее.

По словам Одинокова, «бюджет ассоциации складывается из членских взносов и не предполагает государственного финансирования». Членов у ассоциации пока нет, предполагается, что она «объединит вузы, научные центры, промышленные предприятия, представителей венчурной индустрии, институтов развития, технологических брокеров и иных представителей сервисной инфраструктуры».