Перестрелка в парламенте Ирана закончена, сообщает Reuters. Четверо нападавших убиты, передает иранское агентство ИРИ.

«Служба безопасности проверяет здание на наличие бомб», – отмечает агентство.

Иранское агентство Tasnim также сообщает, что все нападавшие убиты, ситуация снова под контролем.

ИРИ со ссылкой на главу иранского департамента скорой помощи передает, что в результате атак погибли, по меньшей мере, двенадцать человек, еще 39 получили ранения.

В Кремле заявили, что решительно осуждают теракты в Иране. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, продолжение серии терактов «подчеркивает востребованность скоординированных действий по борьбе с терроризмом, в том числе с “Исламским государством”». Его слова приводит «Интерфакс».

Атаки на парламент Ирана и на мавзолей аятоллы Хомейни произошли 7 июня. Иранские СМИ сообщали, что один из нападавших подорвал себя около парламента, а два других около мавзолея. Глава Министерства национальной безопасности Махмуд Алави заявил, что им удалось предотвратить третью атаку.

Ответственность за нападения взяло на себя «Исламское государство».