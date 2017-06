Проект «Открытая Россия» в 2016 году направил $1 млн на финансирование российской оппозиции, заявил генпрокурор Юрий Чайка, выступая в Совете Федерации.

«Иностранные неправительственные организации “Открытая Россия”, “Институт современной России” и общественное сетевое движение “Открытая Россия”, содержащиеся в том числе на деньги Ходорковского, через подставных лиц финансировали избирательную деятельность представителей российских оппозиционных структур, участвовали в несогласованных общественно-политических мероприятиях», – цитирует генпрокурора РИА Новости.

В апреле Генпрокуратура признала «Открытую Россию» нежелательной организацией. Как напоминает РИА, вместе с этим движением нежелательными были признаны три связанные с ним НКО.

Это OR (Otkrytaya Rossia) («Открытая Россия», Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России», США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания).

В ведомстве объяснили, что работа этих организаций якобы «направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации».

Закон о нежелательных организациях приняли в 2015 году, признание НКО такой структурой означает заморозку счетов организаций и закрытие подразделений в России.