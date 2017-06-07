Дочь первого замглавы Администрации президента Сергея Кириенко – Любовь Кириенко – возглавила проект в Агентстве стратегических инициатив (АСИ), узнал «Дождь».

Как рассказала телеканалу руководитель одного из направлений АСИ Ирина Гордина-Невмержицкая, Кириенко будет заниматься развитием в регионах сети коворкингов «Точка кипения». Она также заверила, что Кириенко прошла конкурсный отбор, а ее позицию назвала «рядовой».

«Единовременно на аналогичные позиции руководителей проектов по результатам открытого отбора было принято четыре сотрудника, включая, например, талантливого десятиклассника», – добавила Гордина-Невмержицкая.

Сын Сергея Кириенко Владимир в 2016 году занял пост старшего вице-президента по развитию и управлению бизнесом «Ростелекома».

Сергей Кириенко получил пост в Администрации президента в октябре 2016 года. До этого он возглавлял «Росатом».