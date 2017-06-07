Президент России Владимр Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за создание в соцсетях «групп смерти». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает наказание до шести лет лишения свободы за склонение детей и подростков к самоубийству через соцсети.

Кроме того, документ вводит уголовную ответственность за «вовлечение» несовершеннолетних в «совершение противоправных действий, представляющих опасность для их жизни». Речь идет о «зацепинге» и «руфинге», а также об игре «Беги или умри», когда детям предлагают перебежать дорогу прямо перед движущимся транспортом. Максимальное наказание в этом случае составляет три года лишения свободы.

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Госдума приняла законопроект о «группах смерти» в конце мая. Автором инициативы выступила депутат Ирина Яровая. Она объясняла необходимость принятия документа тем, что в 2016 году самоубийство совершили 720 детей и подростков, при этом причиной 1% подростковых суицидов стал интернет.