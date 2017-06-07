Роскомнадзор составил «белый список» сайтов и рекомендовал провайдерам не блокировать их.

Как утверждает в Telegram-канале консультант ФБК Владислав Здольников, этот список якобы рассылается от имени руководителя управления Роскомнадзора по Владимирской области Владимира Никонорова.

В списке больше двух тысяч адресов, среди них сайт Кремля, сайт правительства России, множество ресурсов региональных правительств, а также фейсбук, инстаграм и «ВКонтакте».

О существовании «белого списка» ресурсов также пишет «Роскомсвобода». Здольников сообщил vc.ru, что он получил письмо и список от нескольких операторов. По данным консультанта, рассылку делало не только владимирское управление Роскомнадзора, но и управления в других регионах.

Официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский пока не ответил на звонки и сообщения vc.ru.

В начале июня TJournal сообщал, что ведомство просило провайдеров разблокировать «ВКонтакте» и «Яндекс», которые попали в список заблокированных из-за действий владельца одного из запрещенных ресурсов.

Из-за особенностей механизма блокировки, установленного Роскомнадзором, администратор запрещенного сайта может нарушить работу других ресурсов. По этой же причине в июне российские пользователи Telegram столкнулись с частичной недоступностью мессенджера.