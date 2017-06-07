Столичная мэрия согласовала антикоррупционный митинг оппозиции 12 июня. Об этом сообщил сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков, заявители получили соответствующие документы от московских властей.
https://twitter.com/leonidvolkov/status/872446988536688641
Акция начнется в 14:00. Волков добавил, что мэрия потребовала провести митинг без звуковой аппаратуры и без экранов.
Как сказал «Новой газете» директор ФБК Роман Рубанов, который подавал заявку на митинг, власти не объяснили, с чем связан запрет на аппаратуру. По его словам, организаторы все равно намерены установить на сцене звук и экраны.
https://twitter.com/leonidvolkov/status/872447366200274945
Изначально организаторы планировали провести шествие на Тверской улице, но столичные власти отказали в согласовании митинга на этом месте из-за того, что там 12 июня запланированы праздничные мероприятия. Мэрия предложила перенести митинг на проспект Сахарова или на улицу Перерва.
Второй заявитель акции, политик Алексей Навальный счел предложение властей хамством. Он заявил, что организаторы известили мэрию о своем несогласии с предложенными местами.
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