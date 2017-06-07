Столичная мэрия согласовала антикоррупционный митинг оппозиции 12 июня. Об этом сообщил сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков, заявители получили соответствующие документы от московских властей.

https://twitter.com/leonidvolkov/status/872446988536688641

Акция начнется в 14:00. Волков добавил, что мэрия потребовала провести митинг без звуковой аппаратуры и без экранов.

Как сказал «Новой газете» директор ФБК Роман Рубанов, который подавал заявку на митинг, власти не объяснили, с чем связан запрет на аппаратуру. По его словам, организаторы все равно намерены установить на сцене звук и экраны.

https://twitter.com/leonidvolkov/status/872447366200274945

Изначально организаторы планировали провести шествие на Тверской улице, но столичные власти отказали в согласовании митинга на этом месте из-за того, что там 12 июня запланированы праздничные мероприятия. Мэрия предложила перенести митинг на проспект Сахарова или на улицу Перерва.

@widget type=post-embed id=82519

Второй заявитель акции, политик Алексей Навальный счел предложение властей хамством. Он заявил, что организаторы известили мэрию о своем несогласии с предложенными местами.