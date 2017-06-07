Российское отделение Transparency International обнаружило у депутата Госдумы Натальи Поклонской незадекларированную квартиру в Донецке. Расследование опубликовано на сайте организации.

Transparency уточняет, что Поклонская декларирует доходы и имущество с 2014 года, в ее прокурорских декларациях за 2014 и за 2015 годы указана служебная квартира в Симферополе.

В украинском Государственном реестре прав на недвижимость Transparency обнаружила квартиру площадью 30 квадратных метров, зарегистрированную на Дубровскую Наталью Владимировну. Она родилась в тот же день, что и депутат Госдумы, кроме того, указывает организация, Дубровская – девичья фамилия Поклонской.

Согласно депутатской декларации Поклонской, поданной в 2017 году, в Москве она живет в служебной квартире площадью 79,8 квадратных метров. Вместе с тем, как утверждает Transparency, бывшая прокурор Крыма по-прежнему пользуется квартирой в Симферополе, хотя уже не работает в прокуратуре республики.

В пресс-службе Поклонской «Дождю» пока не ответили на запрос о квартире в Донецке.

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В Transparency анонсировали расследование о Поклонской в конце мая. «Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придётся пилить расследование по мадам экс-прокурору», – написал замдиректора российского отделения организации Илья Шуманов.

Это произошло после того, как она предложила проверить организацию «на коррупцию». «Потому что, как говорят, на воре и шапка горит. Может, они поэтому и громче всех кричат», – заявила она тогда. Поклонская отметила, что нельзя «будоражить» общество для свои «нечистых целей».

В «Единой России» высказывание Шуманова сочли угрозой и шантажом. Позднее Генпрокуратуру попросили проверить высказывания представителя организации. Депутат от «Единой России» Евгений Федоров заявил, что деятельность «таких организаций надо прекращать, то есть объявлять их нежелательными организациями по закону и выводить с территории РФ».

Сама Поклонская отметила, что «в России расследования проводят правоохранители. А лес пилят потом на Колыме фигуранты дел».

В мае проверить данные из декларации Поклонской потребовала партия «Яблоко». Представители партии обнаружили, что она не указала в ней данные о муже и об автомобиле. Наталья Поклонская, однако, пояснила, что, несмотря на ее рассказы о супруге и семье, она не замужем, а автомобиль подарила отцу.