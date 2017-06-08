Кремль обсуждает реформу государственного управления на 2018–2024 годы. По данным «Коммерсанта», 6 мая на совещании у главы Администрации президента Антона Вайно рассматривался ее проект, подготовленный Центром стратегических разработок во главе с Алексеем Кудриным. Он предлагает сократить треть чиновников разных уровней и за счет этого на столько же снизить затраты на их содержание. Этому поможет перевод отчетности в цифровой формат, его к концу реформы планируется довести с нынешних 5–10% всего документооборота до 50%.

По расчетам ЦСР, сейчас на государственное управление уходит 2,5% всех государственных расходов, или по 2844 рубля в год из кармана каждого гражданина. Простым перемножением на все население получается порядка 410 млрд рублей в год. По оценке первого замминистра финансов Татьяны Нестеренко – даже больше: более 500 млрд рублей уходит только на зарплату 1,1 млн бухгалтеров и финансистов, а всего управление государственными и муниципальными финансами обходится сейчас более чем в 850 млрд рублей в год. Много это или мало? Действительно ли бюрократический аппарат в России слишком раздут и сколько можно сэкономить на его сокращении?