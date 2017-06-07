Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло поправку, согласно которой число заявителей референдума должно увеличиться с 20 до 300 человек, передает «Фонтанка».

Автор инициативы, председатель комитета по законодательству Денис Четырбок объяснил свое предложение «борьбой за демократические ценности».

«К сожалению, практика последнего времени показала, что институт референдума перестал восприниматься как особая форма волеизъявления граждан, а стал одним из инструментов манипуляции. Многочисленные инициативные группы, явно преследующие политические цели по личным мотивам, запускают предусмотренную законом процедуру вхолостую, тем самым обесценивая вековые завоевания демократии», – заявил он.

В марте избирком Санкт-Петербурга одобрил заявку на проведение референдума по поводу передачи Исаакиевского собора РПЦ. Инициативу теперь должны одобрить в Законодательном собрании города. До этого заявителям референдума отказали в регистрации заявки из-за проблем с оформлением.

В мае избирком также зарегистрировал заявку на референдум по поводу лишения мандатов тех депутатов, которые выступали против передачи Исаакиевского собора.