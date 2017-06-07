«Газпром экспорт» заказал германской студии ColourFIELD GmbH документальный фильм «о красотах России», сообщает «Интерфакс». Стоимость контракта – €1,5 млн.

«С целью демонстрации широкой российской и зарубежной аудитории великолепия и красоты российских пейзажей, природы и культурного наследия стороны исходят из того, что широкой мировой публике будет интересен проект, созданный в стиле ColourFIELD, который получил множество телевизионных премий за ранее созданные в той же стилистике фильмы и сериалы», – цитирует агентство договор «Газпрома» с компанией.

Как отмечается, ColourFIELD «имеет многолетний опыт сотрудничества c крупнейшими европейскими вещательными компаниями», которые заинтересованы в трансляции фильма. Студия снимет для «Газпрома» 90-минутный фильм и телесериал из трех серий по 45 минут. Сериал покажут в Германии, Франции, Австрии, Швейцарии и Бельгии.

«Газпром» планирует «приложить усилия», чтобы сериал также транслировали телеканалы Италии, Испании, Великобритании, Нидерландов, США, Канады, Японии и Китая. Показ в России возможен, сообщает «Интерфакс».

Презентация проекта пройдет в конце мая 2018 года.