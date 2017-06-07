Приговор бывшему главе антикоррупционного управления МВД Денису Сугробову изменили после его оглашения, пишет РБК.

Издание изучило резолютивную часть приговора, аудиозапись его оглашения, а также жалобы адвокатов в Верховный суд. При оглашении судья постановила зачесть в срок лишения свободы время, которое Сугробов и его подчиненные провели под стражей.

Одного из осужденных, Салавата Муллаярова, 10 октября 2014 года перевели из СИЗО под домашний арест. Эта дата есть в печатном тексте приговора, но в зале суда ее не озвучили, утверждает РБК.

Кроме того, в зачитанном судьей решении сказано: «Вещественные доказательства хранить при деле и в установленных местах хранения до разрешения выделенных уголовных дел [в отношении других подчиненных Сугробова]. 7,5 млн рублей и 10 млн рублей передать в ГУЭБиПК по принадлежности». Как отмечает РБК, в копии приговора эта фраза сформулирована по-другому.

После того, как судья вышел из совещательной комнаты, вносить в приговор исправления недопустимо, сказал РБК адвокат Эдуард Исецкий. Как считает юрист, «если возникли правки, внесенные вне совещательной комнаты, значит, суд может быть зависимым, он с кем-то общается и на него может повлиять другой человек». В этом случае, сказал Исецкий, приговор должен быть отменен в обязательном порядке.

Федеральный судья в отставке Сергей Пашин пояснил изданию, что если изменения в текст приговора затрагивают суть решения, то «речь может идти о фальсификации, которая сама по себе – преступное деяние».

«В случаях, когда судей уличали в подобном, это обычно заканчивалось досрочным прекращением полномочий», – сказал Пашин.

Мосгорсуд 27 апреля приговорил Сугробова к 22 годам лишения свободы по обвинению в превышении должностных полномочий, провокации взятки, организации и/или участии в преступном сообществе. Как полагает следствие, генерал МВД и его подчиненные совершили не меньше 10 тяжких преступлений, в том числе пытались спровоцировать на получение взятки сотрудника ФСБ.