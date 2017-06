Любой родитель и ребенок в Америке 1980–1990-х годов слышал это на каждом углу: каждый человек особенный, надо любить себя, ты неповторимый, самый лучший и сможешь все. Эта идея была всюду – в книгах, пособиях по воспитанию и школьных играх. И не только: о том, что повышение самооценки – это путь к счастью, профессиональным достижениям и всем мыслимым типам успеха, знали все – от топ-менеджеров до безработных. Из самых разнообразных источников, в том числе от уважаемых психологов, можно было узнать, что самооценка – это необходимое условие практически для всего – от снижения уровня подростковых беременностей и преступности до сокращения загрязнений окружающей среды.

Движение под девизом «полюби себя» изменило устройство бесконечного множества компаний, систему образования и то, как целое поколение воспринимало себя. И меняет до сих пор: многие продолжают считать, что симпатия к самому себе и улыбка своему отражению могут сделать человека успешнее. Но существует ли в действительности связь между самооценкой и жизненным путем? Или она просто стала тем, во что было приятно верить, не проверяя? Исчерпывающую историю культа самооценки рассказывает журналист Джесси Сингэл в разделе Science of Us на сайте журнала New York. В ней много интересного: например, все началось не с серьезных исследований по психологии, а с посыла одного эксцентричного политика, который с излишним восторгом воспринимал идеи о совершенствовании личности.