В США назван кандидат на пост нового главы ФБР – взамен уволенного недавно Дональдом Трампом Джеймса Коми. Это Кристофер Рэй – бывший заместитель генерального прокурора, ныне партнер в одной из юридических фирм. Трамп, анонсируя его кандидатуру, назвал Рэя «человеком безупречной квалификации».

Директор ФБР назначается президентом, затем его должен утвердить в должности Сенат (сейчас его контролируют республиканцы). По умолчанию срок его службы – 10 лет. Однако президент может уволить его раньше срока (также с одобрения Сената).

О выдвижении стало известно за день до выступления Коми в Сенате. 8 июня он даст показания, связанные с расследованием дела о вмешательстве России в американские выборы – согласно укоренившейся в американских СМИ версии, именно с этим расследованием было связано решение Трампа о его увольнении.

Кристофер Рэй – выпускник Йельского университета. Он долгое время работал в структурах Министерства юстиции, позднее стал партнером в юридической фирме King & Spalding. Один из примечательных эпизодов его биографии – участие в скандальном деле «Бриджгейт», где он представлял интересы Кристофера Кристи, одного из соратников Дональда Трампа.

Пропавший телефон

«Бриджгейт» – история, произошедшая в сентябре 2013 года. Тогда в городе Форт Ли, штат Нью-Джерси, было парализовано уличное движение. Причиной стало закрытие нескольких дорог, ведущих к мосту Джорджа Вашингтона (мост через реку Гудзон, соединяет Форт Ли и остров Манхэттен). Жуткие пробки продолжались несколько дней. Широко известна стала смерть от сердечного приступа пожилой женщины, к которой скорая помощь из-за пробок прибыла с небольшим опозданием.