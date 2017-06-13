Предприниматель Мартин Рошайзен в России не очень известен. Здесь принято приводить в пример других героев Кремниевой долины – Сергей Брин и Ларри Пейдж, Илон Маск, Марк Цукерберг, Джефф Безос. У Рошайзена нет компании всей жизни, вроде Google, Facebook или Amazon. Зато за последние 30 лет он успел позаниматься и интернет-бизнесом, и солнечной энергетикой, а сейчас выращивает искусственные бриллианты. Еще в 1990-е Рошайзен вместе с партнерами сумел создать и затем продать несколько интернет-компаний – общая сумма сделок превысила $1 млрд. Интернет-сервис для юристов FindLaw теперь является частью Thompson Reuters. Сервис Trading Dynamics был куплен за $750 млн компанией Ariba, и сейчас они вместе являются частью SAP. Проект в сфере интернет-коммуникаций eGroup Рошайзен делал вместе с Карлом Пейджем, братом основателя Google. Потом его за $450 млн купила крупнейшая на тот момент интернет-компания Yahoo. Правда, сам Рошайзен считает все эти истории провалом.

В начале 2000-х Рошайзен покончил с бизнесом в интернете, окунувшись в совершенно новую сферу – солнечная энергетика. Вместе с партнером Брайаном Сагером он основал компанию Nanosolar, первыми инвесторами которой были Ларри Пейдж и Сергей Брин, а также фонд Benchmark. Компания делала тонкие пленки для получения и аккумулирования солнечной энергии. Nanosolar называли флагманом «зеленых технологий», про нее писали крупнейшие мировые медиа. Рошайзен был гендиректором 8 лет. К концу этого срока стоимость Nanosolar оценивалась в $2,1 млрд, а всего компании удалось привлечь у инвесторов более $500 млн. Но превратить передовую идею в успешный бизнес не вышло. «Компания абсолютно провалилась в коммерческом плане», – писал Рошайзен. Помешали длинный цикл разработки и конкуренты с дешевыми аналогами из Китая.

Republic пообщался с Рошайзеном на Петербургском экономическом форуме, куда тот приехал по приглашению бизнесмена Зиявудина Магомедова. Его фонд Caspian VC инвестировал в новый проект Рошайзена Diamond Foundry – лабораторию по выращиванию искусственных бриллиантов. Помимо Магомедова среди инвесторов проекта еще с десяток миллиардеров и голливудская звезда Леонардо ДиКаприо. В общей сложности компании удалось привлечь уже более $100 млн. Diamond Foundry была создана в 2012 году, но несколько лет ушло на эксперименты, которые должны были подтвердить работоспособность технологии. В чем ее суть? В Diamond Foundry придумали, как в плазменном реакторе делать искусственные бриллианты: настоящий камень разрезают на части, а потом при высокой температуре наращивают атом за атомом. Сфера применения – промышленность и ювелирные украшения. Рошайзен уверяет, что их искусственные бриллианты ничем не отличаются от настоящих. Если идея основателей Diamond Foundry действительно полетит, это грозит революцией на рынке бриллиантов, на котором сейчас всего несколько крупных игроков, во главе с «Алросой» и De Beers. В 2015 году Diamond Foundry открыла собственный маркетплейс, где можно купить ювелирные украшения с искусственными бриллиантами.