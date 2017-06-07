Депутат Госдумы Наталья Поклонская отвергла данные Transparency International о наличии у нее незадекларированной квартиры в Донецке. Об этом она сообщила РБК.

Поклонская подчеркнула, что собирается обратиться в Генпрокуратуру. Она просит проверить, были ли совершены преступления по статьям о злоупотребление полномочий лицом, выполняющим управленческие функции, в коммерческих целях (201 УК РФ), клевете (128.1 УК РФ), распространение сведений о частной жизни в отношении ребенка (137 УК РФ) и регистрации незаконных сделок с недвижимостью (170 УК РФ).

По словам депутата, соответствующий запрос будет направлен 8 июня.

«Потому все, что я пока могу прокомментировать сейчас – это инициирование проверок. И тогда Transparency International будут действительно заниматься своим делом – пилить дрова», – сказала Поклонская.

Она также отметила, что «в Донецке бывала проездом» и добавила, что обвинения Transparency International похожи на ситуации, когда «сотрудники правоохранительных органов превышали служебные полномочия и подбрасывали потерпевшим наркотики или патроны, или деньги». «Вот интересно, а виллу и яхту они тоже также “обнаруживают?”» – сказала депутат.

Она добавила, что ее личное дело находится в Генпрокуратуре Украины. «Это заверенные документы, и поэтому что они делают с этими документами на Украине по политическим мотивам, мне не известно», – отметила Поклонская.

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О том, что у Поклонской есть незадекларированная квартира в Донецке, ранее сообщило российское отделение Transparency International. Организация обнаружила квартиру площадью 30 квадратных метров, зарегистрированную на Дубровскую Наталью Владимировну, которая родилась в тот же день, что и депутат Госдумы. При этом Дубровская – девичья фамилия Поклонской, подчеркивали в Transparency.

Как отмечается, в декларациях Поклонской за 2014 и за 2015 годы указана только служебная квартира в Симферополе. Сейчас депутат живет в служебной квартире площадью 79,8 квадратных метров, но по-прежнему пользуется квартирой в Симферополе, хотя уже не работает в прокуратуре Крыма, поясняли в организации.

В Transparency анонсировали расследование о Поклонской в конце мая. «Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придётся пилить расследование по мадам экс-прокурору», – написал замдиректора российского отделения организации Илья Шуманов. Сама Поклонская сказала, что «в России расследования проводят правоохранители. А лес пилят потом на Колыме фигуранты дел».

Ранее проверить декларацию депутата просила партия «Яблоко». Представители партии говорили, что она не указала в документе данные о муже и об автомобиле. Поклонская поясняла, что она не вышла замуж, а автомобиль подарила отцу.