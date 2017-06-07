В Москве задержан журналист Павел Никулин, об этом он сам сообщил «Медиазоне».
По словам Никулина, его задержали в в Нескучном саду, куда он шел на спортивную тренировку.
Как сказал Никулин «Медиазоне», его остановил инспектор полиции Андрей Борисов, который пытался его досмотреть и потребовал «вывернуть карманы».
Никулин отказался это сделать, после этого его затолкали в машину. Других подробностей задержания пока нет.
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