В Москве задержан журналист Павел Никулин, об этом он сам сообщил «Медиазоне».

По словам Никулина, его задержали в в Нескучном саду, куда он шел на спортивную тренировку.

Как сказал Никулин «Медиазоне», его остановил инспектор полиции Андрей Борисов, который пытался его досмотреть и потребовал «вывернуть карманы».

Никулин отказался это сделать, после этого его затолкали в машину. Других подробностей задержания пока нет.