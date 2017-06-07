Депутат Госдумы Наталья Поклонская написала режиссеру Алексею Учителю письмо с просьбой предоставить фильм «Матильда» на оценку эксперту. Об этом режиссер рассказал НТВ.

«Накануне состоялось историческое событие – я получил от нее персональное письмо», – сказал Учитель.

Режиссер отказался от экспертной оценки, так как, по его словам, такая форма контроля не соответствует закону.

Ранее Учитель пожаловался на Поклонскую в комитет Госдумы по этике. По словам режиссера, Поклонская могла нарушить депутатскую этику, выдвигая «необоснованные обвинения» в его адрес, используя «заведомо ложную информацию» и призывая «к незаконным действиям» в связи с выходом его фильма. В Госдуме, в свою очередь, не нашли нарушений в действиях депутата.

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Как рассказал режиссер, в ноябре 2016 года прокуратура проверила его фильм и не нашла нарушений. В январе 2017 года Поклонская попросила Генпрокуратуру повторно проверить законность расходования бюджетных средств на создание «Матильды». Эксперты дали фильму отрицательную оценку и призвали не показывать его публично в связи «с высокой степенью провокативности и уничижения».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что проводить экспертизу фильма, который еще не вышел, «по меньшей мере странно» (премьера фильма состоится 25 октября 2017 года).

Сама Поклонская пояснила, что ее цель – «защитить православные святыни». По ее мнению, в фильме Учителя дети увидят императора Николая II, канонизированного Православной церковью, вместе с «оккультными науками, танцовщицами, странным образом государыни». Депутат пояснила, что у зрителей может сложиться впечатление, что «это все можно в православии и нам».