Мэрия Москвы сочла провокационными действия организаторов митинга 12 июня. Об этом заявил глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников, передает «Интерфакс».

«На наш взгляд, идет провокационная игра со стороны наших оппонентов. У нас не было критической ситуации в ходе обсуждения акции. Все, что в уведомлении организаторов было заявлено, – все выполнено», – сказал он.

Черников добавил, что у властей и организаторов возникла дискуссия по поводу экрана, так как из-за усиленных мер безопасности в преддверии Кубка Конфедераций ФИФА его установка требует «дополнительной проработки». Он пояснил, что экран увеличивает плотность людей на участке, что «в случае каких-либо провокаций может повлечь более серьезные последствия».

По словам представителя мэрии, организаторы «встали и без объяснений ушли», обвинив власти в запрете на использование звуковой аппаратуры. Проведение массовой акции без звуковой аппаратуры он назвал «нонсенсом».

«Мы не понимаем природу этого конфликта, мы вели нормальный диалог на протяжении всего времени», – отметил Черников.

Ранее мэрия согласовала антикоррупционный митинг оппозиции 12 июня. Как пояснил сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков, власти потребовали провести митинг без звуковой аппаратуры и без экранов.

Директор ФБК Роман Рубанов подчеркнул, что мэрия не объяснила, с чем связан запрет, а организаторы все равно намерены установить на сцене звуковое оборудование и экраны.

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Акция пройдет на проспекте академика Сахарова. Изначально организаторы планировали провести шествие на Тверской улице, но власти отказались согласовывать акцию на этом месте, так как 12 июня на Тверской пройдут праздничные мероприятия.