Экс-глава ФБР Джеймс Коми заявил, что президент США Дональд Трамп просил его прекратить расследование против бывшего советника американского лидера по национальной безопасности Майкла Флинна. Об этом сказано в письменном заявлении Коми, опубликованном комитетом Сената по разведке.

«Я надеюсь, что вы сможете прекратить это (расследование), оставить Флинна. Он хороший парень. Я надеюсь, вам удастся прекратить это», – сказал Трамп.

По словам экс-директора ФБР, Трамп также неоднократно просил его объявить, что против американского лидера не ведется расследование. Согласно заявлению, 30 марта Трамп позвонил Коми и сказал, что «российское расследование» «нависло над ним, как облако», которое мешает действовать в интересах США.

Во время разговора 27 января Трамп спросил Коми, хочет ли он остаться в должности директора ФБР. Коми отметил, что его этот вопрос удивил, так как Трамп «раньше дважды рассказывал, как он надеется, что я останусь». По словам Коми, он заверил президента, что намерен остаться в должности.

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О просьбе Трампа закрыть расследование против Флинна ранее писала The New York Times. В Белом доме тогда заявили, что президент не раз говорил, что Флинн – «порядочный человек», но при этом американский лидер не просил о прекращении расследования.

Трамп уволил Коми 10 мая. Экс-директор ФБР узнал о своей отставке из письма, в котором Трамп объяснил, что, по его мнению, Коми не может эффективно руководить ведомством. По информации The New York Times, перед увольнением Коми просил выделить «ресурсы» для расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента США.

Флинн ушел в отставку после публикации The Washington Post о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, с которым он якобы обсуждал отмену антироссийские санкции. Сам Флинн сначала отверг эту информацию, а потом заявил, что действительно общался с дипломатом, но речь шла о высылке из США 35 российских дипломатов.

Бывшая исполняющая обязанности генерального прокурора США Салли Йейтс говорила, что из-за сокрытия контактов с российским послом Флинн скомпрометировал себя.