В России в 2016 году объем утечек конфиденциальной информации увеличился более чем в 100 раз относительно 2015 года. Об этом сообщили аналитики InfoWatch, пишет РБК.

Речь идет о 128 млн записей конфиденциальных данных, относящихся, в частности, к банковским картам и счетам. Всего за год зафиксировано 213 случаев утечки данных.

По количеству утечек первую строчку занимают государственные органы (21,6%), вторую – высокотехнологичные компании (14,65%), далее следуют образовательные учреждения (13,6%) и банки (11,75%).

В России также зафиксирована высокая доля (25,5%) «квалифицированных» утечек, когда данные после кражи используют в личных целях (в мире этот показатель достигает 17,3%).

Как отметили аналитики, доля утечки платежной информации в России (2,8%) ниже, чем в мире в целом (7,3%). При этом на данные о коммерческой тайне и ноу-хау в России приходится 12,2%, а в мире – 5,4%.

Эксперты пояснили, что это связано с «достаточным вниманием» к информационной безопасности в финансовых учреждениях и меньшей защитой данных в промышленных компаниях.