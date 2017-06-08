Аукционный дом Monaco Legends – организатор аукциона Antiquorum – заявил, что выставленные на продажу часы Patek Philippe Triple Complication были куплены в подарок для человека по имени Владимир Владимирович Путин. Об этом «Русской службе Би-би-си» сообщили в компании.

Издание пояснило, что подарок купила «очень важная персона». В компании подчеркнули, что в 99,9% случаев в гарантийном паспорте Pathek Philippe записывается имя фактического покупателя, но в «самых исключительных» случаях может быть записано имя другого человека..

«Такими являются случаи, когда часы приобретаются в подарок. Но у официального дистрибьютора должны быть необходимые подтверждения того, что именно указываемой персоне часы будут переданы в качестве подарка», – сказали в аукционном доме.

По словам представителя Monaco Legends, если в документах на часы указано имя Владимира Путина, то компания «имела все необходимые подтверждения и документы, чтобы поступить таким образом».

Как ранее сообщило Bloomberg, на сайте аукциона появились часы, якобы принадлежащие президенту России Владимиру Путину. Речь идет о модели Patek Philippe 5208P Triple Complication, которую, по данным «Би-би-си», выпускают ограниченными партиями. У этих часов платиновый корпус, вечный календарь и золотой циферблат.

Такие часы можно купить по специальному заказу и по запросу от «особенных клиентов». В Monaco Legends стоимость этой модели оценили от €900 тысяч до €1,5 млн.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя «Интерфаксу» эту информацию, назвал ее «фейком».