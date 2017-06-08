Редкий даже по российским меркам сверхнаглядный эпизод использования властью двойных стандартов. С интервалом в несколько дней сначала Владимир Путин говорит, что «никакое вмешательство извне ни в одной, даже в маленькой стране, а уж тем более в такой большой, великой державе, как Соединенные Штаты, не может повлиять на конечный результат выборов, это никогда невозможно». А потом в Совете федерации проводятся масштабные слушания с участием генпрокурора и директора внешней разведки, на которых сенаторы, перебивая друг друга, говорят именно о том, что Путин объявил невозможным – об иностранном вмешательстве в выборы в России. Это что же, сенаторы публично выразили несогласие с президентом? Желающие потроллить борцов с иностранным влиянием на российскую политику наверняка найдутся, но дело даже не в этом. Мы видим, что произошел какой-то сбой – на разных этажах вертикали берутся за основу взаимоисключающие утверждения, и нет никого, кто обратил бы на это внимание, кто сказал бы Валентине Матвиенко и Юрию Чайке, что концепция изменилась, и что поиски западных агентов в российской политике сейчас могут оказаться на руку тем, кто ищет российских агентов в политике на Западе.

Совет федерации создает «временную комиссию по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ» и готов расширить список критериев для признания организации иностранным агентом вплоть до наделения «агентскими» свойствами отдельных граждан. Но показательное антизападное и антилиберальное выступление производит впечатление не консолидированной позиции, исходящей из Кремля, а наоборот, фракционной самопрезентации, обращенной к кремлевской аудитории – смотрите, мол, как мы умеем. Юрий Чайка и Сергей Нарышкин, а также примкнувшая к ним Валентина Матвиенко, предоставившая силовикам площадку для этой презентации, продают Кремлю сценарий предвыборной напряженности с помощью модернизированных, но при этом все равно старых и уже многократно использованных инструментов, прежде всего репрессивных. Как бы ни менялась окружающая реальность, что бы ни происходило вокруг, Юрий Чайка всегда расскажет вам о дестабилизирующих намерениях некоторых НКО, и, возможно, все дело в том, что больше он ничего не умеет.