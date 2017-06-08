Одной из приоритетных тем во время выборов президента России в 2018 году станут проблемы молодежи. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре источника, близкие к Администрации президента (АП).

По их словам, эта тема «даст повод поговорить о будущем страны и впишется в концепцию образа будущего».

Как рассказали собеседники, для реализации этой идеи ВЦИОМ и ФОМ по заказу АП проведут социологические исследования, связанные с молодежью. Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров в разговоре с издание подтвердил эту информацию, директор ФОМа Александр Ослон не стал ни опровергать, ни подтверждать.

В предвыборных кампаниях тема молодежи будет отражена в инициативах, связанных, в частности, с качеством образования, первым наймом, трудоустройством, кредитными программами, цифровой экономикой и безопасностью.

В качестве пиара пройдут концерты, форумы, фестиваль молодежи и студентов, идеологическое сопровождение – «будущее принадлежит молодым».

Актуальность темы объяснил гендиректор ВЦИОМа. По его словам, молодежь – это в основном те люди, которые пойдут в 2018 году голосовать в первый раз. На эту категорию граждан «сделал ставку» основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, в результате чего 20% участников митингов «Он нам не Димон» были молодые люди.

«Молодежь может пойти на участки, а может остаться дома. При этом непонятно, за кого они будут голосовать, – именно поэтому за нее бьются разные политические силы», – сказал Федоров.

При этом эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников добавил, что молодежь «всегда была важным элементом поддержки нынешнего президента», но использовали эту категорию граждан по-разному. Он отметил, что в нынешней ситуации нужно больше «активного электорального “мяса”», так как есть сомнения в других группах избирателей.

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Ранее президент России Владимир Путин объявил в России Десятилетие детства, начиная с 2018 года. Эта программа станет продолжением пятилетнего плана реализации национальной стратегии действий в интересах детей.

26 марта в 97 городах России прошли антикоррупционные митинги «Он нам не Димон», инициатором которых выступил Навальный. В Кремле обвинили организаторов во лжи и подкупе участников. После в АП обсудили митинги и решили предостерегать молодежь от участия в незаконных акциях, но не допускать «разбора полетов» в школах и вузах.