Компания Quacquarelli Symonds (QS) опубликовала ежегодный международный рейтинг университетов. Из российских вузов в топ-100 вошел Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.

Всего от России в рейтинге представлены 24 вузы, МГУ имени М. В. Ломоносова занял 95 строчку, поднявшись на 13 позиций по сравнению с предыдущим годом. Как отметил «Коммерсантъ», последний раз университет был на 95 месте в 2010 году.

Далее в рейтинге из российских вузов следуют Санкт-Петербургский (240 место) и Новосибирский (250 место) государственные университеты. Первые пять позиций заняли Массачусетский технологический институт (США), Стэнфорд (США), Гарвард (США), Калифорнийский технологический институт (США) и Кембридж (Великобритания).

В апреле издание Times Higher Education представило свой рейтинг молодых вузов. В топ-100 также оказался один российский университет – Высшая школа экономики.

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Как напомнил «Коммерсантъ», в 2012 году президент России Владимир Путин в «майских указах» потребовал, чтобы как минимум пять российских вузов к 2020 году оказались в топ-100 мировых рейтингов.