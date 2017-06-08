ВТБ подал иск о взыскании с основного акционера онлайн-ритейлера «Юлмарт» Дмитрия Костыгина 650,82 млн рублей задолженности по договору поручительства. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как пояснило издание, договор ВТБ и «Юлмарт» заключили 19 февраля 2016 года. Банк предоставил ритейлеру кредитную линию с лимитом до 715 млн рублей, поручителем стал Костыгин.

«Мы не получили от Дмитрия Костыгина никаких конкретных предложений по урегулированию задолженности компании, поэтому сейчас вынуждены защищать свои интересы в судебном порядке», – сказали в ВТБ.

Заметка дополняется.