Арабские страны, ранее разорвавшие дипломатические и экономические отношения с Катаром, составляют список условий, которые необходимо выполнить стране для восстановления сотрудничества. Об этом The Wall Street Journal рассказали чиновники, участвующие в обсуждении.

В частности, арабские страны настаивают на сокращении вещания телеканала Al Jazeera. Кроме того, они потребую от Катара предоставить гарантии, что страна прекратила финансировать экстремистские организации на Ближнем Востоке.

Источники заверили, что работа над списком закончится «в ближайшие дня».

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О прекращении дипломатических и экономических отношений с Катаром ранее объявили Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Йемен, Бахрейн, позже к ним присоединилась Мавритания, Ливия, Мальдивская Республика и Маврикий. Катар обвинили в поддержке террористических организаций и несоблюдении принципов международного права.

В правительстве Катара, как писала Financial Times, признали выплату $1 млрд террористическим группировкам. Газете пояснили, что за счет этих денег удалось освободить членов королевской семьи Катара, которые попали в заложники к боевикам во время охоты в Ираке. Вместе с ними освободили и 50 военных, увезенных из в Сирии.

При этом портал WikiLeaks опубликовал письма бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон, из которых следует, что США знали о финансировании «Исламского государства» Катаром и Саудовской Аравией.

Исследователи США, в свою очередь, пришли к выводу, что к конфликту Катара с бывшими союзниками в Персидском заливе мог привести взлом новостных агентств Катара, за которым последовало распространение фальшивых новостей. В причастности к хакерской атаке американская сторона заподозрила Россию и направила в Доху группу специалистов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информацию о взломе СМИ Катара российскими хакерами «ложью, не привязанной к реальности». 8 июня Катар обнародовал предварительные итоги расследования. В заявлении не сказано, какая страна совершила атаку, но уточняется, что хакеры использовали «инновационный метод», а первый взлом произошел в апреле.