Ракета-носитель «Протон-М» с американским спутником Echostar-21 стартовала с площадки 81 космодрома «Байконур». Об этом Роскосмос сообщил в твиттере.

https://twitter.com/roscosmos/status/872661122230493184?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2Fsociety%2F08%2F06%2F2017%2F5938c9869a79473ac3850ae3%3Ffrom%3Dnewsfeed

Позже в Роскосмосе рассказали, что спутник успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на орбиту.

Запуски «Протонов» приостановили 9 июня 2016 года, так как при выводе на орбиту спутника Intelsat-31 двигатель второй ступени ракеты выключился преждевременно. Эксперты пришли к выводу, что причиной для сбоя послужили допущенные при сборке двигателей дефекты.

В январе на Воронежском механическом заводе, который производит ракеты, провели проверку из-за возможной подмены драгоценных металлов, используемых при строительстве «Протонов». Тогда вице-премьер Дмитрий Рогозин обещал, что запуски ракет-носителей возобновят через три с половиной месяца.

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В апреле запуск вновь перенесли. Как пояснил источник «Интерфакса», из-за «нерешенных технических проблем» пуск «Протона» со спутником EchoStar-21 отложили на начало июня. Кроме того, по данным собеседника, запланированный на октябрь запуск пилотируемого корабля «Союз МС-07» сдвинули на 27 декабря.