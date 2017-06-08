Администрация президента РФ проведет в Москве тренинг для губернаторов, сообщили источники «Медузы» в нескольких региональных администрациях.
Тренинг пройдет 29–30 июня, на нем будут обсуждать сентябрьские выборы в регионах. Как уточняет «Медуза», мероприятие устраивает внутриполитический блок АП, который возглавляет Сергей Кириенко.
Предыдущий такой тренинг, по информации издания, прошел зимой.
Заметка дополняется.
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