Власти Нью-Йорка предъявили обвинение членам преступной группировки (как называет ее прокуратура – «преступный русский синдикат»), которую возглавляет российский «вор в законе» Раджен Шулая.

Об этом сообщается на сайте Южного округа Нью-Йорка. По делу проходят 33 человека, 23 из них под стражей.

Среди обвинений, предъявленных группировке, кража 10 тысяч фунтов (около пяти тонн) шоколада, продажа сигарет без акцизных марок, ограбления с использованием хлороформа.

В прокуратуре заметили, что Шулая, известный так же как «Рома» и «Брат» имел большое влияние в преступном мире и оказывал покровительство и защиту членам своего «предприятия».