В ночь на 8 июня на территории посольства США в Киеве произошел взрыв, сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Власти признали его терактом, от взрыва никто не пострадал.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1334678479921253&id=321428301246281

По данным полиции, кто-то бросил взрывное устройство на территорию дипмиссии. Власти ищут причастных к преступлению.