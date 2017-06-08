В ночь на 8 июня на территории посольства США в Киеве произошел взрыв, сообщается на сайте Национальной полиции Украины.
Власти признали его терактом, от взрыва никто не пострадал.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1334678479921253&id=321428301246281
По данным полиции, кто-то бросил взрывное устройство на территорию дипмиссии. Власти ищут причастных к преступлению.
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