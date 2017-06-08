Взлом серверов информационного агентства страны (Qatar News Agency, QNA) стал возможен из-за уязвимости на его сайте. Об этом сказано в заявлении МВД Катара, внимание на которое обратило РБК.

Как установило предварительное расследование, файл, с помощью которого 23 мая совершили взлом, был установлен еще в апреле.

Катарское МВД пообещало представить подробный отчет о расследовании на пресс-конференции, ее дату ведомство не назвало.

На сайте QNA 23 мая вышла новость со словами, приписываемыми эмиру Катара Аль Тани, об улучшении отношений с Ираном, «недолгом» сроке президентства Дональда Трампа, а также с высказыванием о группировке «Хезболла» и движении ХАМАС как о «движениях сопротивления».

Руководитель агентства позднее заявил, что заметка появилась на сайте в результате хакерской атаки. По данным CNN, к ней могли быть причастны хакеры из России.

Заметка дополняется.