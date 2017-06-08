«Росгосстрах» оценил ущерб от урагана в Московском регионе в 25 млн рублей, сообщает ТАСС.
«В том числе в 19 млн рублей – ущерб домам и имуществу клиентов, и в сумму около 6 млн рублей – ущерб автовладельцам с полисами добровольного страхования каско», – цитирует агентство заявление страховой компании.
В Москве и Московской области 29 мая прошел ураган. В результате него погибли 16 человек, около 200 пострадали. Этот ураган стал самым крупным по числу жертв за более чем сто лет наблюдения.
Ветер повалил около 14 тысяч деревьев, повреждения получили примерно 2 тысячи автомобилей. Скорость ветра, по данным синоптиков, достигала 28 метров в секунду. Из-за этого повреждения получили кровли 243 домов.
Как сообщалось, МЧС отправило операторам предупреждения о приближающемся урагане уже после его завершения – в 16:30. В этом время в столице появились первые сообщения о жертвах. Власти Москвы анонсировали закупку системы экстренного оповещения жителей за 76 млн рублей.
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