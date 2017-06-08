«Росгосстрах» оценил ущерб от урагана в Московском регионе в 25 млн рублей, сообщает ТАСС.

«В том числе в 19 млн рублей – ущерб домам и имуществу клиентов, и в сумму около 6 млн рублей – ущерб автовладельцам с полисами добровольного страхования каско», – цитирует агентство заявление страховой компании.

В Москве и Московской области 29 мая прошел ураган. В результате него погибли 16 человек, около 200 пострадали. Этот ураган стал самым крупным по числу жертв за более чем сто лет наблюдения.

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Ветер повалил около 14 тысяч деревьев, повреждения получили примерно 2 тысячи автомобилей. Скорость ветра, по данным синоптиков, достигала 28 метров в секунду. Из-за этого повреждения получили кровли 243 домов.

Как сообщалось, МЧС отправило операторам предупреждения о приближающемся урагане уже после его завершения – в 16:30. В этом время в столице появились первые сообщения о жертвах. Власти Москвы анонсировали закупку системы экстренного оповещения жителей за 76 млн рублей.