Верховная рада Украины одобрила проект закона о приоритетах внешней политики страны, где, среди прочего, говорится о вступлении в НАТО. Об этом сообщает «112 Украина».

«Приоритетами национальных интересов являются: интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью обретения членства в Европейском Союзе и в евроатлантическое пространство безопасности с целью обретения членства в Организации Североатлантического договора», – цитирует сайт телеканала текст законопроекта.

Как уточняет «112 Украина», до этого в законодательстве была прописана только «интеграция Украины в европейское пространство».

«Интерфакс» добавляет, что принятый законопроект восстанавливает редакцию закона о национальной безопасности Украины 2003 года. Во время президентства Виктора Януковича действие документа отменили.